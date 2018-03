Нині в столиці виступить автор хіта You're Beautiful Джеймс Блант.

Джеймс Блант - у Києві! Сьогодні ввечері в столиці виступить британський поп-музикант, відомий хітом You're Beautiful. Свого часу цей сингл, а також альбом Back to Bedlam принесли йому світову славу.Музика Джеймса Бланта - яскраве поєднання попу, року та фольку. Виконавець - володар двох музичних відзнак BRIT Awards та двох музичних нагород імені Айвора Новелло. 2006 року Джеймса Бланта було номіновано на п'ять премій "Ґреммі".Два роки тому музикант видав альбом All The Lost Souls; уже першого тижня релізу платівка стала "золотою". Шоу Джеймса Бланта в київському Палаці Спорту почнеться о 19.00 годині, анонсує організатор концерту - концертне агентство "АСА".