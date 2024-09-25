Видання The Washington Post розповіло, що трагедія трапилась у 1985 році. Журналісти писали, що Джо Дейл Брайан розповідав, що ввечері 14 жовтня зателефонував дружині та сказав, що любить її й вони побачаться наступного дня.

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Що відомо про трагедію

Джо Дейл Брайан працював директором середньої школи та поїхав на конференцію до Остіна, що за 190 кілометрів від дому.

Тіло його дружини, вчительки четвертого класу Міккі Браян, було знайдено наступного ранку (15 жовтня 1985 року – 24 Канал) в їхній спальні. У неї вистрілили чотири рази з пістолета калібру 357, зарядженого дробом, який пара зберігала у своєму будинку в Кліфтоні, що у штаті Техас, щоб використовувати для погроз гримучих змій і мідянок у своєму дворі,

– заявило видання.

Тоді слідчі не знайшли жодних свідків, жодних відбитків взуття чи шин. Єдиним доказом невинуватості Брайана був недопалок на кухні, а пара не курила.

Видання пригадало, що Брайана арештували через 8 днів після смерті Міккі Блю.

Ключовим доказом став ліхтарик, знайдений у машині чоловіка з цятками першої групи крові – такої ж, як у загиблої. А ще – і крихітні пластикові частинки на лінзі, які, за словами судових експертів, мали "подібні речовини",

– написало видання.

Адвокати доводили, що жінка часто тримала ліхтарик, тож тому на ньому могла залишитись кров. Ба більше, це поширена група крові.

Проте справу зосередили навколо припущення, що Брайан непомітно втік зі свого готелю, проїхав додому, скоїв убивство та повернувся до Остіна вчасно для зустрічі на конференції педагогів о 8:30.

Редактор місцевої газети Clifton Record Леон Сміт переглянув поліцейські файли та виявив, що:

двох чоловіків, щодо яких були поліцейські довідки про крадіжки, бачили біля фургона, який щойно пофарбували фарбою з білого на зелений, приблизно через 16 годин після того, як було знайдено тіло Мікі Браян. Чоловіки стверджували, що збираються вийти на полювання;

у 1999 році колишній офіцер поліції Кліфтона Денніс Данлеп був посмертно причетний до смерті місцевої 17-річної дівчини Джуді Вітлі, яка була вбита за 4 місяці до Міккі Браян. Згідно з повідомленнями наприкінці 1990-х років, офіцер також натякав друзям, що у нього був роман із вчителем. Проте Данлеп офіційно не був названим підозрюваним у смерті, у 1996 році він покінчив життя самогубством.

Мотивом прокурори назвали "відшкодування полісу страхування життя своєї дружини". Далі:

у березні 1986 року Брайана визнали винним у вбивстві першого ступеня, і суддя засудив його до 99 років ув'язнення;

орієнтовно через 2 роки судова колегія дійшла висновку про порушення судового процесу, включаючи відмову судді повторно відкрити свідчення, які показали, що вартість поліса страхування життя Міккі Браяна була набагато нижчою, ніж стверджувала прокуратура;

під час повторного судового розгляду в червні 1989 року Брайяна знову засудили, і вирок оновили;

апеляції Техаського проєкту невинності щодо нового судового розгляду були відхилені.

Джо Дейл Брайан вийшов з в'язниці суворого режиму в Хантсвіллі 31 березня 2020 року. Йому присудили умовно-дострокове звільнення.

22 вересня 2024 року у своєму будинку в Х'юстоні Джо Брайан помер через день після свого 84-го дня народження.