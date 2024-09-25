Издание The Washington Post рассказало, что трагедия произошла в 1985 году. Журналисты писали, что Джо Дейл Брайан рассказывал, что вечером 14 октября позвонил жене и сказал, что любит ее и они увидятся на следующий день.

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Что известно о трагедии

Джо Дейл Брайан работал директором средней школы и поехал на конференцию в Остин, что в 190 километрах от дома.

Тело его жены, учительницы четвертого класса Микки Брайан, было найдено на следующее утро (15 октября 1985 года – 24 Канал) в их спальне. В нее выстрелили четыре раза из пистолета калибра 357, заряженного дробью, который пара хранила в своем доме в Клифтоне, что в штате Техас, чтобы использовать для угроз гремучих змей и медянок в своем дворе,

– заявило издание.

Тогда следователи не нашли никаких свидетелей, никаких отпечатков обуви или шин. Единственным доказательством невиновности Брайана был окурок на кухне, а пара не курила.

Издание вспомнило, что Брайана арестовали через 8 дней после смерти Микки Блю.

Ключевым доказательством стал фонарик, найденный в машине мужчины с пятнышками первой группы крови – такой же, как у погибшей. А еще – и крошечные пластиковые частицы на линзе, которые, по словам судебных экспертов, имели "подобные вещества",

– написало издание.

Адвокаты доказывали, что женщина часто держала фонарик, поэтому на нем могла остаться кровь. Более того, это распространенная группа крови.

Однако дело сосредоточили вокруг предположения, что Брайан незаметно сбежал из своего отеля, проехал домой, совершил убийство и вернулся в Остин вовремя для встречи на конференции педагогов в 8:30.

Редактор местной газеты Clifton Record Леон Смит просмотрел полицейские файлы и обнаружил, что:

двух мужчин, относительно которых были полицейские справки о кражах, видели возле фургона, который только что покрасили краской с белого на зеленый, примерно через 16 часов после того, как было найдено тело Мики Брайан. Мужчины утверждали, что собираются выйти на охоту;

в 1999 году бывший офицер полиции Клифтона Деннис Данлеп был посмертно причастен к смерти местной 17-летней девушки Джуди Уитли, которая была убита за 4 месяца до Микки Брайан. Согласно сообщениям в конце 1990-х годов, офицер также намекал друзьям, что у него был роман с учителем. Однако Данлеп официально не был названным подозреваемым в смерти, в 1996 году он покончил жизнь самоубийством.

Мотивом прокуроры назвали "возмещение полиса страхования жизни своей жены". Дальше:

в марте 1986 года Брайана признали виновным в убийстве первой степени, и судья приговорил его к 99 годам заключения;

ориентировочно через 2 года судебная коллегия пришла к выводу о нарушении судебного процесса, включая отказ судьи повторно открыть показания, которые показали, что стоимость полиса страхования жизни Микки Брайана была намного ниже, чем утверждала прокуратура;

во время повторного судебного разбирательства в июне 1989 года Брайана снова осудили, и приговор обновили;

апелляции Техасского проекта невиновности относительно нового судебного разбирательства были отклонены.

Джо Дейл Брайан вышел из тюрьмы строгого режима в Хантсвилле 31 марта 2020 года. Ему присудили условно-досрочное освобождение.

22 сентября 2024 года в своем доме в Хьюстоне Джо Брайан умер через день после своего 84-го дня рождения.