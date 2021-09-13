Загалом до складу увійшли 35 представників інститутів громадянського суспільства. У Мінсоцполітики запевнили, що їх обирали шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах 26 серпня.

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Серед цих 35 представників є і скандальний Ростислав Дзундза. Його пропозицію в інтимі поліцейським обговорювала вся країна ще 1 вересня.



Наказ про склад Громадської ради / Скриншот з сайту Мінсоцполітики

Що пропонував Дзундза правоохоронцям

Він з'явився у центрі Києва у нетверезому стані. При зустрічі з поліцейськими чоловік запропонував їм інтимну послугу.

Дзундза заявляв, що нічого поганого у цьому немає, адже "природа нагородила його любов'ю до чоловіків". Водночас запах жінок йому не подобається.

Пізніше Дзундза прокоментував відео і сказав, що має право пропонувати повнолітнім людям все, що завгодно. Нетверезий стан пояснив тим, що "святкував 30-річчя Незалежності України".

Дзундза пропонував інтимну послугу поліцейським: дивіться відео "Інформатора" (18+)

Для чого створили Громадську раду

35 представників Громадської ради займатимуться такими питаннями: