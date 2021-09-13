В целом в состав вошли 35 представителей институтов гражданского общества. В Минсоцполитики заверили, что их выбирали путем рейтингового голосования на Учредительном собрании 26 августа.
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Среди этих 35 представителей есть и скандальный Ростислав Дзундза. Его предложение с интимом полицейским обсуждала вся страна еще 1 сентября.
Приказ о составе Общественного совета / Скриншот с сайта Минсоцполитики
Что предлагал Дзундза правоохранителям
- Он появился в центре Киева в нетрезвом состоянии. При встрече с полицейскими мужчина предложил им интимную услугу.
- Дзундза заявлял, что ничего плохого в этом нет, ведь "природа наградила его любовью к мужчинам". В то же время запах женщин ему не нравится.
- Позже Дзундза прокомментировал видео и сказал, что имеет право предлагать совершеннолетним людям все, что угодно. Нетрезвое состояние объяснил тем, что "праздновал 30-летие Независимости Украины".
Дзундза предлагал интимную услугу полицейским: смотрите видео "Информатор" (18+)
Для чего создали Общественный совет
35 представителей Общественного совета будут заниматься такими вопросами:
- налаживания эффективного взаимодействия с общественностью;
- обеспечение участия граждан в управлении государственными делами;
- учета общественного мнения при формировании и реализации государственной политики;
- обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;
- предотвращение насилия в семье.