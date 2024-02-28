Нові рекорди на ринку криптовалют

Станом на середу, 28 лютого, загальна капіталізація ринку криптовалют перетнула позначку у 2 трильйони доларів. Такий результат зафіксували вперше за майже два роки.

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Це відбувається на тлі стрімкого здорожчання біткойна на ринку. Річ у тому, що ця цифрова монета становить близько 53% від усього ринку. Для прикладу, цього тижня курс біткойна зріс на 12%, досягнувши найвищого рівня з грудня 2021 року, а з початку поточного року – на 32%. Варто наголосити, що здорожчання біткойна триває.

До теми! У вівторок, 27 лютого, вартість біткойна зросла на понад 5% до 57,4 тисячі доларів за монету.

Також додають, що на сьогодні загальну вартість цифрових активів оцінюють у приблизно 2,2 трильйона доларів, у порівнянні з мінімумом у 820 мільярдів доларів у 2022 році.

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