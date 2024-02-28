Новые рекорды на рынке криптовалют

По состоянию на среду, 28 февраля, общая капитализация рынка криптовалют пересекла отметку в 2 триллиона долларов. Такой результат зафиксировали впервые за почти два года.

Стоит внимания Пенсия по потере кормильца: кто имеет право на нее и как оформить

Это происходит на фоне стремительного подорожания биткоина на рынке. Дело в том, что эта цифровая монета составляет около 53% от всего рынка. Например, этой неделе курс биткоина вырос на 12%, достигнув самого высокого уровня с декабря 2021, а с начала текущего года – на 32%. Стоит отметить, что подорожание биткоина продолжается.

К теме! Во вторник, 27 февраля, стоимость биткоина выросла более чем на 5% до 57,4 тысячи долларов за монету.

Также добавляют, что на сегодня общую стоимость цифровых активов оценивают в примерно 2,2 триллиона долларов, по сравнению с минимумом в 820 миллиардов долларов в 2022 году.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті..