Нафтогазові доходи Росії скорочуються

У 2023 році запрацювали всі нафтові санкції та ембарго стосовно російської сировини, що одразу позначилось на доходах агресорки. Так видання Bloomberg констатувало, що у січня нафтогазові скоротились на 38%, а у лютому впали аж на 46%.

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Економіст Олег Гетман під час розмови з 24 Каналом, нагадав, що бюджет-2023 Росія планувала з доходом від нафти на рівні 70 доларів за барель, однак цьогоріч вона торгується значно нижче, зокрема через встановлення граничної ціни у 60 доларів за барель. Він зауважує, що дохід від продажу нафти постійно падатиме, однак до певної межі.

Олег Гетман Економіст Бюджет був запланований на рівні 70 доларів, тобто якщо нафта продається по 60 доларів, то це скорочення на 20%, якщо по 50 доларів – на 30 – 35%, якщо по 40 доларів, то якраз скорочення десь на 50%. Більше – неможливо, бо менше, ніж 30 – 35 доларів за барель нафта не може коштувати – це собівартість. Дешевше Росія просто не буде продавати.

Гетман додає, що ситуація, коли Росія регулярно недоотримує надходження від нафти до федерального бюджету буде весь поточний рік: в межах мінус 30 – 45% відповідно від ціни яка буде в той час на ринку.

Березневий прогноз ОПЕК щодо падіння нафтових доходів Росії у 2023 році Падіння щоденного видобутку на рівні 750 тисяч барелів на добу, або на 6,78% – до 10,35 мільйона барелів на добу.

Експорт сирої нафти у лютому -3,9% (місяць до місяця) – до 4,9 мільйона барелів на добу.

Експорт нафтопродуктів у лютому -16% – до 2,6 мільйона барелів на добу.

Також бюджет-2023 недоотримуватиме доходи й від експорту газу: мінус 30 – 40%, оскільки ціна на газ падає, а експорт російського газу скорочується кожен місяць.

Але це чудово, коли вони (Росія – 24 Канал) кожен місяць недоотримують по трильйону – півтора рублів. Це за підсумками року вийде шалена сума, яку в принципі не буде чим гасити,

– зауважує економіст.

До слова, у січні 2023 року російський Мінфін вперше продав 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, щоб покрити дефіцит бюджету.

Бюджет-2023 Росії недоотримує шалені кошти

Голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у коментарі 24 Каналу, пояснила, що наразі можна спостерігати декілька речей, які влада Росії робить, аби покрити шалений дефіцит федерального бюджету.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету По-перше, їхня Дума ухвалила закон, що податки збираються не від фактичної ціни продажу нафти та нафтопродуктів, а від уявної. З 1 квітня – так ніби Urals коштує 51 долар за барель, а з 1 липня – так ніби 60 доларів за барель. Тобто російські нафтогазові компанії будуть доплачувати податки з власної кишені.

Крім того, уряд Росії має намір запровадити одноразовий добровільно-примусовий збір для середнього та великого бізнесу, який має забезпечити додаткові 300 мільярдів рублів податкових надходжень.

Підласа також зауважує, що Кремль фактично "друкує" рубль, коли продає золото і юані з Фонду національного добробуту Центральному банку. "Емісія грошей – прямий шлях до інфляції та біднішання рядового росіянина", – резюмує вона.

Що таке Фонду національного добробуту Олег Гетман пояснює, що Фонд національного добробуту був створений для випадків, коли бюджет потребуватиме додаткових коштів, аби покрити дефіцит. Він містить близько 8 – 9 трильйонів рублів у різних валютах, які були накопичені, щоб згладжувати подібні коливання. "Там є операбельні резерви: китайські юані, золото, акції – все це вже продається три місяці й внаслідок цього погашається дефіцит", – додає він. За підрахунками Київської школи економіки (KSE) Фонд національного добробуту буде вичерпано до кінця 2023 року. У лютому дефіцит бюджету Росії становив 820 мільярди рублів, а упродовж перших двох місяців 2023 року загальна сума сягнула 2,6 трильйона рублів (88% від запланованого дефіциту на весь рік).

У Росії лише два шляхи, й обидва ведуть до біднішання населення

Попри те, що Фонд національного добробуту має достатньо резервів та був створений для подібних критичних випадків, він все ж має конкретні обсяги, які мають властивість закінчуватись. На думку, Олега Гетмана, резервів Фонду вистачить приблизно до кінця 2023 року, можливо, навіть до осені цього року. Далі ж у Росії залишиться два шляхи й обидва вестимуть до біднішання населення.

Перший шлях . Кремль може девальвувати рубль й досить суттєво: до 100 – 120 рублів за долар, що призведе до шаленої інфляції, біднішання населення у великих масштабах.

. Кремль може девальвувати рубль й досить суттєво: до 100 – 120 рублів за долар, що призведе до шаленої інфляції, біднішання населення у великих масштабах. Другий – "друкувати" рубль в шалених обсягах, аби гасити дефіцит. Це теж призводить до тих самих ефектів: інфляція, девальвація, біднішання населення, пояснює економіст.

Що не так з російським рублем

У 2022 році рубль стрімко почав обвалюватись спочатку на тлі заяв Путіна 21 лютого щодо визнання "незалежності" так званих псевдореспублік, а потім через повномасштабний напад агресорки на Україну. Відтак на початку березня 2022 року рубль втратив понад чверть вартості щодо обох ключових валют (долар та євро) й досяг історичних мінімумів.

Наприклад, 7 березня готівковий курс складав більш як 150 рублів за долар, тоді як 21 лютого був на рівні 79 рублів за долар. Врешті решт Кремль таки зумів стабілізувати національну валюту завдяки підвищенню процентних ставок до 20% та запровадження контролю за рухом капіталу.

Головний економіст BCS Global Markets Наталія Лаврова зауважила, що торговельні потоки стали основним фактором руху рубля. За наявності контролю за рухом капіталу та зовнішньої торгівлі валютою вартість валюти більше не відображає перспективну оцінку стану економіки, передає Financial Times.

Чи продаватиме Росія нафту у збиток

Через граничну ціну на нафту у 60 доларів за барель, Росія восени 2022 року була вимушена продавати сировину собі у збиток, однак економіст Олег Гетман зауважує, що це було скоріше тимчасове явище й Росія навряд робитиме це на регулярній основі.

Це тимчасові явища, коли, наприклад, заповнені всі місткості, танкери й потрібно терміново кудись позбутись певної кількості нафти – мільйон чи п'ять мільйонів барелів. У Росії є довгострокові та середньострокові контракти з Індією, Туреччиною, Китаєм, які не приєднались до санкцій щодо ембарго, але дотримуються граничної ціни у 60 доларів за барель та користуються всіма світовими послугами страховиків тощо,

– пояснює він.

Нагадаємо! У жовтні 2022 року Reuters повідомляв, що Росія продає Індії нафту нижче 60 доларів за барель, а враховуючи додаткові витрати на логістику та податкові збори – виходить в мінус.

США та G7 закликають купувати російську нафту

Після набуття чинності нафтового ембарго більшість трейдерів почало відмовлятись від угод стосовно російської нафти. Тож у березні представникам Мінфіну США довелось зустрілись з керівництвом компаній Trafigura та Gunvor, аби обговорити угоди які стосуватимуться російської нафти.

Уряд США зауважив, що головна мета таких зустрічей – роз'яснення щодо ембарго та граничної ціни на російську нафту та недопущення дефіциту на ринку пального у майбутньому.

Щоб не виникло різкого стрибка цін та дефіциту нафти на світовому ринку й російська нафта у певних обсягах у далі залишалась на світовому ринку був розроблений механізм щодо граничної ціни. Якщо ви торгуєте до 60 доларів, то великі страховики будуть страхувати такі танкери. Тож США та G7 додатково роз'яснюють, що можете купувати нафту й далі й у цьому немає ніяких проблем,

– додає Олег Гетман.

Нагадаємо, цінова стеля означає, що 32 держави (27 країн ЄС, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.

До слова українські трейдери продовжують купувати російську нафтову суміш, таким чином на АЗС в Україні з'являється російське пальне. Аналітик Олександр Сіренко зауважує, що подібні дії не заборонені законодавством ЄС, адже у санкційному пакеті прописано, що "суміші дозволено".

Олександр Сіренко Аналітик Тобто, з одного боку, ми маємо низькі ціни, але це боротьба з совістю... Як вона (суміш) з'являється і хто привозить російські до європейських портів – питання, певно, щодо виконання цих санкцій у Європі. А в Україні це також, виходить, що дозволено. Митники пропускають, прикордонники пропускають, і в принципі вся система влади, як виявилося, "дірява" на такі поставки.

Він додає, кінцевому споживачу добре, адже ціна падає, але те, що ми продовжуємо працювати з терористом – суперечить українським принципам.

Гранична ціна на російську нафту: чи чекати на зниження

Попри те, що гранична ціна у 60 доларів за барель вже діє та суттєво б'є по бюджету Росії, Захід не планує зупинятись й зменшуватиме цей поріг. Так, наприклад, 15 березня Польща, Литва та Естонія закликали союзників знизити верхню межу цін на російську нафту у березні 2023 року з 60 до 51,45 долара за барель, передає Bloomberg.

Ціна на російську нафту буде прямувати до собівартості. Все це заплановано на цей рік, але це не буде нижче собівартості, тому що великі країни не можуть так ризикувати, бо у такому разі Росія може законсервувати свердловини й на ринку виникне шалений дефіцит,

– зауважує Олег Гетман у розмові з 24 Каналом.

Разом з тим США заявили, що наразі лобіюватимуть збереження граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Видання The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, які знайомі з ситуацією зазначило, що Джо Байден заявив главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон не має бажання коригувати нафтові санкції.

У Мінфіні США зазначили, що поточна система обмеження цін загалом працює за призначенням та додали, що план уже досягає двох своїх цілей:

збереження доступності російської нафти на світових ринках,

зменшення доходів Кремля від продажу.

Регулятор також підкреслив, що за потреби готовий змінити цінову стелю, однак наразі уряд США побоюється, що зниження граничного показника може не лише спричинити дефіцит на ринку, але й підштовхнути світові ціни на сировину (Brent, WTI).