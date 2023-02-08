Товарообіг між США та Китаєм

Імпорт США з Китаю торік збільшився до 536,8 мільярда доларів. Все через те, що американські покупці витрачали більше на товари китайського виробництва. Мовиться про іграшки та мобільні телефони.

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А от що стосується американського експорту до Китаю за аналогічний період, то він зріс до 153,8 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Певною мірою зростання торгівлі між США та Китаєм зумовлена зростанням вартості життя, та наскільки ці країни залежать один від одного, навіть після багатьох років торгового конфлікту між ними.

Торгова війна між США та Китаєм

З 2018 року Дональд Трамп, бувши президентом США, почав запроваджувати тарифи та інші обмеження проти Китаю. Таким чином фактично почавши торгову війну.

Після того, як китайський імпорт зростав десятиліттями, Трамп почав запроваджувати тарифи на китайські товари загальною вартістю понад 300 мільярдів доларів. Китай у відповідь ввів мита на імпорт американських товарів на суму близько 100 мільярдів доларів.

Варто зауважити, що більшість цих заходів залишаються чинними й за каденції чинного президента США Джо Байдена. При цьому США посилюють обмеження щодо технологічного експорту до Китаю.