Товарооборот между США и Китаем.

Импорт США из Китая в прошлом году увеличился до 536,8 млрд долларов. Все потому, что американские покупатели тратили больше на товары китайского производства. Речь идет об игрушках и мобильных телефонах.

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А вот что касается американского экспорта в Китай за аналогичный период, то он вырос до 153,8 млрд долларов.

Обратите внимание! В определенной степени рост торговли между США и Китаем обусловлен ростом стоимости жизни, и насколько эти страны зависят друг от друга, даже после многих лет торгового конфликта между ними.

Торговая война между США и Китаем.

С 2018 года Дональд Трамп, будучи президентом США, начал вводить тарифы и другие ограничения против Китая. Таким образом, фактически начав торговую войну.

После того как китайский импорт рос десятилетиями, Трамп начал вводить тарифы на китайские товары общей стоимостью более 300 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел пошлины на импорт американских товаров на сумму около 100 миллиардов долларов.

Следует заметить, что большинство этих мер остаются в силе и при каденции действующего президента США Джо Байдена. При этом США усиливают ограничения по технологическому экспорту в Китай.