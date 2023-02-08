Товарооборот между США и Китаем.
Импорт США из Китая в прошлом году увеличился до 536,8 млрд долларов. Все потому, что американские покупатели тратили больше на товары китайского производства. Речь идет об игрушках и мобильных телефонах.
Читайте также Иранский теневой флот перевозит российскую нефть, – Financial Times
А вот что касается американского экспорта в Китай за аналогичный период, то он вырос до 153,8 млрд долларов.
Торговая война между США и Китаем.
С 2018 года Дональд Трамп, будучи президентом США, начал вводить тарифы и другие ограничения против Китая. Таким образом, фактически начав торговую войну.
После того как китайский импорт рос десятилетиями, Трамп начал вводить тарифы на китайские товары общей стоимостью более 300 миллиардов долларов. Китай в ответ ввел пошлины на импорт американских товаров на сумму около 100 миллиардов долларов.