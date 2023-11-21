Новий президент Аргентини є прихильником біткойна

Для прикладу, Хав'єр Мілей повідомив про намір "спалити" центральний банк Аргентини, відмовитися від національної валюти – песо – на користь долара США. За його словами, це допоможе розв'язати проблему інфляції.

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Далі – більше! Хав'єр Мілей також відомий своєю прихильністю до найвідомішої цифрової валюти у світі – біткойна. В одному із інтерв'ю у 2022 році уже новобраний президент Аргентини заявив, що "біткойн являє собою повернення грошей до їхнього початкового творця – приватного сектору". Проте на той момент він не підтримував ідею надання для біткойна статусу офіційного платіжного засобу, як зробили у Сальвадорі, повідомляє видання Clarín.

До теми! На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 37 тисяч доларів за монету. Максимально цифрова монета коштувала майже 69 тисяч доларів. Рекорд зафіксували у листопаді 2021 року. Ринкова капіталізація біткойна становить 726,6 мільярда доларів, за даними CoinMarketCap.

Що варто знати про економіку Аргентини

Аргентина перебуває у перманентній кризі. 40% населення живе за межею бідності. У країні також фіксують гіперінфляцію та девальвацією національної валюти. Крім того, Аргентина оголосила дефолт за суверенним боргом, за даними Bloomberg.