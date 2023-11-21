Новый президент Аргентины является сторонником биткоина
К примеру, Хавьер Милей сообщил о намерении "сжечь" центральный банк Аргентины, отказаться от национальной валюты – песо – в пользу доллара США. По его словам, это поможет решить проблему инфляции.
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Дальше – больше! Хавьер Милей также известен своей приверженностью самой известной цифровой валюте в мире – биткоина. В одном из интервью в 2022 году уже новоизбранный президент Аргентины заявил, что "биткоин представляет собой возврат денег к их первоначальному создателю – частному сектору". Однако на тот момент он не поддерживал идею предоставления для биткоина статуса официального платежного средства, как сделали в Сальвадоре, сообщает издание Clarín.
Что следует знать об экономике Аргентины
Аргентина находится в перманентном кризисе. 40% население живет на грани бедности. В стране также фиксируют гиперинфляцию и девальвацию национальной валюты. Кроме того, Аргентина объявила дефолт по суверенному долгу, по данным Bloomberg.