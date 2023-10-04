Такою думкою із 24 Каналом поділився голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. Він пропонує два ефективних способи інвестувати свої гривневі заощадження.

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Де зберігати гроші

Найпопулярнішою порадою для збереження коштів є розділення ваших заощаджень на 3 рівні частини в доларах, євро та гривні відповідно.

"У 2022 році Україна пережила велику інфляцію через повномасштабне вторгнення Росії. Однак вже цьогоріч гривня показує кращий результат, і до кінця року інфляція не перевищить 10,6 відсотків", – зазначив банкір.

Андрій Дубас про найкращі способи зберігати гривневі заощадження: дивіться відео

Відповідно, для того, щоб ефективно зберігати гривневі заощадження, потрібно знайти спосіб інвестицій, прибуток з якого б перевищував інфляцію національної валюти.

З огляду на це, привабливим вкладенням коштів може бути купівля ОВДП, які приносять 16 – 19% прибутку, та гривневі депозити, прибуток у яких коливається в межах 14 – 15%.

Ці інструменти є дуже доступними для пересічних громадян, адже у багатьох банків є додатки для смартфонів, а військові облігації можна купити навіть у Дії, підтримавши при цьому державу.

Важливо також, що і при розміщення депозиту в будь-якому з 63 платоспроможних банків України, і при купівлі військової облігації держава повністю гарантує виплату ваших коштів. Тому довіряти українським депозитам і ОВДП можна на 100%,

– переконаний Дубас.

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