Такою думкою із 24 Каналом поділився голова Асоціації українських банків Андрій Дубас. Він пропонує два ефективних способи інвестувати свої гривневі заощадження.
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Де зберігати гроші
Найпопулярнішою порадою для збереження коштів є розділення ваших заощаджень на 3 рівні частини в доларах, євро та гривні відповідно.
"У 2022 році Україна пережила велику інфляцію через повномасштабне вторгнення Росії. Однак вже цьогоріч гривня показує кращий результат, і до кінця року інфляція не перевищить 10,6 відсотків", – зазначив банкір.
Андрій Дубас про найкращі способи зберігати гривневі заощадження: дивіться відео
Відповідно, для того, щоб ефективно зберігати гривневі заощадження, потрібно знайти спосіб інвестицій, прибуток з якого б перевищував інфляцію національної валюти.
З огляду на це, привабливим вкладенням коштів може бути купівля ОВДП, які приносять 16 – 19% прибутку, та гривневі депозити, прибуток у яких коливається в межах 14 – 15%.
Ці інструменти є дуже доступними для пересічних громадян, адже у багатьох банків є додатки для смартфонів, а військові облігації можна купити навіть у Дії, підтримавши при цьому державу.
Важливо також, що і при розміщення депозиту в будь-якому з 63 платоспроможних банків України, і при купівлі військової облігації держава повністю гарантує виплату ваших коштів. Тому довіряти українським депозитам і ОВДП можна на 100%,
– переконаний Дубас.
Що відомо про українські облігації у 2023 році
- Первинними дилерами ОВДП є українські банки, які викуповують облігації з надлишкових коштів задля отримання прибутку в майбутньому. Також до купівлі облігацій часто вдаються юридичні особи та навіть місцеві бюджети українських громад.
- Як повідомляє Національний банк України, за 9 місяців 2023 року вдалося залучити майже 400 млрд гривень. Це перевищує зокрема і кількість фінансової допомоги, яку надали Україні Сполучені Штати (близько 360 млрд гривень).
- З цих 400 млрд надходжень 55 млрд гривень облігацій викупили у держави українські громадяни та бізнес. Водночас близько 290 млрд гривень держава мусила виплатити за погашення попередніх облігацій.