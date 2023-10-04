Такой мыслью с 24 Каналом поделился глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Он предлагает два эффективных способа инвестировать свои гривневые сбережения.
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Где хранить деньги
Самым популярным советом для сохранения средств является разделение ваших сбережений на 3 равные части в долларах, евро и гривне соответственно.
"В 2022 году Украина пережила большую инфляцию из-за полномасштабного вторжения России. Однако уже в этом году гривна показывает хороший результат, и до конца года инфляция не превысит 10,6 процента ", – отметил банкир.
Андрей Дубас о лучших способах хранить гривневые сбережения: смотрите видео
Соответственно, для того чтобы эффективно сохранять гривневые сбережения, нужно найти способ инвестиций, прибыль с которого бы превышала инфляцию национальной валюты.
Учитывая это, привлекательным вложением средств может быть покупка ОВГЗ, которые приносят 16 – 19% прибыли, и гривневые депозиты, прибыль в которых колеблется в пределах 14 – 15%.
Эти инструменты очень доступны для рядовых граждан, ведь у многих банков есть приложения для смартфонов, а военные облигации можно купить даже в "Дії", поддержав при этом государство.
Важно также, что и при размещении депозита в любом из 63 платежеспособных банков Украины, и при покупке военной облигации государство полностью гарантирует выплату ваших средств. Поэтому доверять украинским депозитам и ОВГЗ можно на 100%,
– убежден Дубас.
Что известно об украинских облигациях в 2023 году
- Первичными дилерами ОВГЗ являются украинские банки, выкупающие облигации из избыточных средств для получения прибыли в будущем. Также к покупке облигаций часто прибегают юридические лица и местные бюджеты украинских общин.
- Как сообщает Национальный банк Украины, за 9 месяцев 2023 года удалось привлечь почти 400 млрд гривен. Это превышает в том числе и количество финансовой помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами (около 360 млрд гривен).
- Из этих 400 млрд. 55 млрд гривен облигаций выкупили у государства украинские граждане и бизнес. В то же время около 290 млрд гривен государство должно выплатить за погашение предыдущих облигаций.