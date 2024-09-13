Глобальна криптовалютна активність

Водночас експерти компанії Chainalysis повідомили, що у період з 2023 по 2024 рік загальна вартість глобальної криптовалютної активності значно зросла і перевищила рівень 2021 року.

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Як зазначили в Міністерстві цифрової трансформації, для збереження нинішнього темпу розвитку та подальшого просування в сфері необхідно легалізувати криптовалютний ринок в Україні.

Цікаво! Зазначається, що у 2023 році зростання рівня прийняття було переважно характерним для країн із доходом нижче середнього, але тепер ця тенденція стала більш глобальною.

Запуск спотових біржових фондів у США призвів до зростання загальної вартості біткойн-активності в усіх регіонах. Таким чином, першу пʼятірку рейтингу очолюють Індія, Нігерія, Індонезія, США та В'єтнам. У топ-10 також потрапили Росія, Філіппіни, Пакистан і Бразилія.

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