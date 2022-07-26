Україна друкує гроші

Зараз Україна вимушена друкувати гроші, а за таких обставин є значний тиск на ціни та валюту. Про це 24 каналу розказав президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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Ба більше, сьогодні валютний курс не є гнучким, як це було раніше, коли вартість долара за лічені дні змінювалася з 28 гривень до 26 або 24, а потім поверталася на попередній рівень. Як поясним Милованов, курс був гнучким, коли у державі був експорт. Наприклад, курс посилювався після надходжень з експорту від аграрної галузі чи металургії.

Зараз ситуація протилежна, адже український експорт фактично заблокований. На думку колишнього міністра економіки, навіть якщо порти в Одесі розблокують, росія, ймовірно, продовжуватиме створювати перепони для їхньої роботи.

"У нас через Одесу йшло дві третини експорту, тобто валютні надходження на певний період будуть набагато менші, а ми продовжуватимемо друкувати гроші, тому що під час війни нам потрібно на армію, на саму війну, на підтримку людей та бізнесу. Усе це буде тиснути на гривню", – пояснив Милованов.

Ми хотіли б жити в іншому світі, де немає війни. Але війна є, і будуть економічні наслідки,

– констатував він.

Як розблокування експорту зерна вплине на курс долара

Розблокування портів та експорт зерна мали б позитивно вплинути на курс долара, створивши тиск в інший бік – на посилення гривні.

За словами економіста, у мирні часи агропродукцію складала близько 40% експорту, тобто давала величезні гроші. До повномасштабної війни Україна експортувала 5 мільйонів тонн зерна на місяць. Зараз вдається експортувати 1,5 мільйона тонн через Дунай і ще мільйон тонн залізницею та автомобілями.

Розблокування портів в Одесі, ймовірно, дасть змогу, експортувати ще 2 – 3 мільйони.

Якщо ми вийдемо на повну спроможність Одеських портів, то за 3 – 4 місяці експортуємо зерно, що накопичилося, і покращимо ситуацію і для галузі, і для економіки. Але я думаю, що росія буде заважати, – підсумував Милованов.

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