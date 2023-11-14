Складність майнінгу зросла

Тож за два тижні показник складності майнінгу зріс з 62,46 T до 64,68 T. Середній хешрейт становить 462,95 EH/s.

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Нагадаємо! Складність майнінгу, це показник, який демонструє як багато зусиль потрібно, щоб виконати алгоритмічну задачу для видобутку нового блоку в мережі біткойна. Він автоматично оновлюється кожних 2016 блоків, тобто десь протягом двох тижнів.

Така система забезпечує стабільність та передбачуваність створення нових блоків. Якби показник був стабільним, це б порушило надійність блокчейну й спричинило коливання часу потрібного на видобуток одного блоку.

Які країни найбільше інвестують у майнінг

Лідерами за обсягами майнінгу є традиційно США – 38% та Китай – 21%. Проте це не означає, що влада цих країн активно підтримує таку діяльність, скоріше навпаки.

Справжніми лідерами серед країн, чиї лідери допомагають майнінгу є:

Оман;

ОАЕ;

Сальвадор;

Бутан.

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