Складність майнінгу зросла

Тож за два тижні показник складності майнінгу зріс з 62,46 T до 64,68 T. Середній хешрейт становить 462,95 EH/s.

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Така система забезпечує стабільність та передбачуваність створення нових блоків. Якби показник був стабільним, це б порушило надійність блокчейну й спричинило коливання часу потрібного на видобуток одного блоку.

Які країни найбільше інвестують у майнінг

Лідерами за обсягами майнінгу є традиційно США – 38% та Китай – 21%. Проте це не означає, що влада цих країн активно підтримує таку діяльність, скоріше навпаки.

Справжніми лідерами серед країн, чиї лідери допомагають майнінгу є:

  • Оман;
  • ОАЕ;
  • Сальвадор;
  • Бутан.