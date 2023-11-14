Складність майнінгу зросла
Тож за два тижні показник складності майнінгу зріс з 62,46 T до 64,68 T. Середній хешрейт становить 462,95 EH/s.
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Така система забезпечує стабільність та передбачуваність створення нових блоків. Якби показник був стабільним, це б порушило надійність блокчейну й спричинило коливання часу потрібного на видобуток одного блоку.
Які країни найбільше інвестують у майнінг
Лідерами за обсягами майнінгу є традиційно США – 38% та Китай – 21%. Проте це не означає, що влада цих країн активно підтримує таку діяльність, скоріше навпаки.
Справжніми лідерами серед країн, чиї лідери допомагають майнінгу є:
- Оман;
- ОАЕ;
- Сальвадор;
- Бутан.