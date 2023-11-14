Сложность майнинга возросла

За две недели показатель сложности майнинга вырос с 62,46 T до 64,68 T. Средний хешрейт составляет 462,95 EH/s.

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Напомним! Сложность майнинга, это показатель, который демонстрирует, как много усилий нужно, чтобы выполнить алгоритмическую задачу для добычи нового блока в биткойной сети. Он автоматически обновляется каждые 2016 блоков, то есть где-то в течение двух недель.

Такая система обеспечивает стабильность и предсказуемость создания новых блоков. Если бы показатель был стабильным, это бы нарушило надежность блокчейна и повлекло за собой колебание времени нужного на добычу одного блока.

Какие страны больше всего инвестируют в майнинг

Лидерами по объемами майнинга традиционно США – 38% и Китай – 21%. Однако это не означает, что власти этих стран активно поддерживают такую деятельность, скорее наоборот.

Настоящими лидерами среди стран, чьи лидеры помогают майнингу:

Оман;

ОАЭ;

Сальвадор;

Бутан.

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