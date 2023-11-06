Прогнози Fidelity Investments

Fidelity Investments – американська холдингова компанія, яка є одним з лідерів на світовому фінансовому ринку. Корпорація займається управлінням активами у понад 100 країнах світу. Станом на зараз, Fidelity Investments обслуговує більш як 40 мільйонів інвесторів.

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Думку, що курс біткоїна може зростати швидше ніж ціна золота, озвучив представник Fidelity Investments Юр'єн Тіммер, повідомляє 24 Канал. Однак, для реалізації цієї події мають виникнути певні передумови.

Юр'єн Тіммер Директор з глобальної макроекономіки компанії Fidelity Investments На мій погляд, біткоїн – це товарна валюта, яка прагне стати засобом заощадження та хеджем від знецінення грошей. Я розглядаю його як експоненційне золото.

Тіммер каже, що біткоїн може зростати швидше, якщо інфляція у світовій економіці збільшуватиметься. Як приклад, він навів зміни на фінансовому ринку під час криз 1970-х та 2000-х років.

Варто зазначити, що перші прогнози відносно зростання біткоїна, Тіммер почав робити ще у 2021 році. Саме тоді він зробив припущення, що у 2023 році ця криптовалюта коштуватиме понад 100 тисяч доларів.

Однак, цей прогноз не підтвердився. Станом на зараз, відповідно до даних "Мінфіну", ціна за 1 біткоїн – 35 191 долара. Аби до кінця року, ця криптовалюта досягла значення 100 тисяч доларів, має відбутися глобальна економічна криза.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.