Прогнозы Fidelity Investments

Fidelity Investments – американская холдинговая компания, являющаяся одним из лидеров на мировом финансовом рынке. Корпорация занимается управлением активами более чем в 100 странах мира. На сегодняшний день Fidelity Investments обслуживает более 40 миллионов инвесторов.

Читайте также Курс в середине ноября: каким будет доллар в конце осени

Мнение, что курс биткоина может расти быстрее цены золота, озвучил представитель Fidelity Investments Юрьен Тиммер, сообщает 24 Канал. Однако для реализации этого события должны возникнуть определенные предпосылки.

Юрьен Тиммер Директор по глобальной макроэкономике компании Fidelity Investments На мой взгляд, биткоин – это товарная валюта, стремящаяся стать средством сбережения и хеджем от обесценивания денег. Я рассматриваю его как экспоненциальное золото.

Тиммер говорит, что биткоин может расти быстрее, если инфляция в мировой экономике будет увеличиваться. В качестве примера он привел изменения на финансовом рынке во время кризисов 1970-х и 2000-х годов.

Стоит отметить, что первые прогнозы относительно роста биткоина Тиммер начал делать еще в 2021 году. Именно тогда он предположил, что в 2023 году эта криптовалюта будет стоить более 100 тысяч долларов.

Однако этот прогноз не подтвердился. По состоянию на сейчас, согласно данным "Минфина", цена за 1 биткоин – 35 191 доллар. Чтобы к концу года эта криптовалюта достигла значения 100 тысяч долларов, длжен произойти глобальный экономический кризис.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.