Пісочниця у Таїланді

Пісочниця призначена для учасників галузі в шести категоріях:

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біржі цифрових активів;

брокери;

дилери;

управителі фондами;

консультанти;

постачальники кастодіальних гаманців.

Пісочниця регулювання цифрових активів покликана спростити експерименти і сприяти розвитку інновацій. Вона підтримає ефективне надання послуг цифрових активів у реальному контексті,

– написали у комісії.

У березні 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) ухвалила рішення про створення регуляторної пісочниці. Після цього рішення у травні SEC провела слухання, щоб отримати відгуки та рекомендації від зацікавлених сторін щодо цієї ініціативи.

Регуляторний орган оголосив, що оцінюватиме кваліфікацію учасників з різних галузей. Враховуватимуться такі ключові фактори, як капітальні інвестиції, структура управління та додаткові критерії, щоб переконатися, що всі заявники мають належне обладнання для надання послуг у рамках "пісочниці".

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