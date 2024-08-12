Песочница в Таиланде
Песочница предназначена для участников отрасли в шести категориях:
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- биржи цифровых активов;
- брокеры;
- дилеры;
- управляющие фондами;
- консультанты;
- поставщики кастодиальных кошельков.
Песочница регулирования цифровых активов призвана упростить эксперименты и способствовать развитию инноваций. Она поддержит эффективное предоставление услуг цифровых активов в реальном контексте,
– написали в комиссии.
В марте 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла решение о создании регуляторной песочницы. После этого решения в мае SEC провела слушания, чтобы получить отзывы и рекомендации от заинтересованных сторон по этой инициативе.
Регуляторный орган объявил, что будет оценивать квалификацию участников из разных отраслей. Будут учитываться такие ключевые факторы, как капитальные инвестиции, структура управления и дополнительные критерии, чтобы убедиться, что все заявители имеют надлежащее оборудование для предоставления услуг в рамках "песочницы".