Песочница в Таиланде

Песочница предназначена для участников отрасли в шести категориях:

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биржи цифровых активов;

брокеры;

дилеры;

управляющие фондами;

консультанты;

поставщики кастодиальных кошельков.

Песочница регулирования цифровых активов призвана упростить эксперименты и способствовать развитию инноваций. Она поддержит эффективное предоставление услуг цифровых активов в реальном контексте,

– написали в комиссии.

В марте 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла решение о создании регуляторной песочницы. После этого решения в мае SEC провела слушания, чтобы получить отзывы и рекомендации от заинтересованных сторон по этой инициативе.

Регуляторный орган объявил, что будет оценивать квалификацию участников из разных отраслей. Будут учитываться такие ключевые факторы, как капитальные инвестиции, структура управления и дополнительные критерии, чтобы убедиться, что все заявители имеют надлежащее оборудование для предоставления услуг в рамках "песочницы".

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