Які гарантії мають породілі
Вагітна має право вільно обирати пологовий будинок серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах.
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Це понад 300 закладів по всій країні. Оплачувати послуги медичної допомоги при пологах не потрібно.
Але важливо зазначити, що породілля може обирати пологовий будинок, а не конкретного лікаря для пологів.
Вагітна може самостійно звернутися до лікаря акушера-гінеколога, і для цього не потрібно направлення.
Чи потрібно платити за пологи
Серед послуг, які надаються вагітній безкоштовно за Програмою медичних гарантій, є такі:
- медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;
- партнерські пологи;
- ведення неускладнених та ускладнених пологів;
- проведення ургентного або планового кесаревого розтину;
- моніторинг стану роділлі й плода;
- зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;
- анестезіологічне забезпечення;
- лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;
- консультування лікарями інших спеціальностей;
- проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;
- пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;
- щеплення для немовляти;
- консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
- надання психологічної підтримки;
- харчування в умовах стаціонару тощо.