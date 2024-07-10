Які гарантії мають породілі

Вагітна має право вільно обирати пологовий будинок серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах.

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Це понад 300 закладів по всій країні. Оплачувати послуги медичної допомоги при пологах не потрібно.

Але важливо зазначити, що породілля може обирати пологовий будинок, а не конкретного лікаря для пологів.

Вагітна може самостійно звернутися до лікаря акушера-гінеколога, і для цього не потрібно направлення.

Чи потрібно платити за пологи

Серед послуг, які надаються вагітній безкоштовно за Програмою медичних гарантій, є такі:

  • медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;
  • партнерські пологи;
  • ведення неускладнених та ускладнених пологів;
  • проведення ургентного або планового кесаревого розтину;
  • моніторинг стану роділлі й плода;
  • зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;
  • анестезіологічне забезпечення;
  • лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;
  • консультування лікарями інших спеціальностей;
  • проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;
  • пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;
  • щеплення для немовляти;
  • консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
  • надання психологічної підтримки;
  • харчування в умовах стаціонару тощо.