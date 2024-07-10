Які гарантії мають породілі

Вагітна має право вільно обирати пологовий будинок серед тих, які уклали договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах.

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Це понад 300 закладів по всій країні. Оплачувати послуги медичної допомоги при пологах не потрібно.

Зауважте! Все необхідне – ліки, медичні вироби та всі необхідні маніпуляції – входить у безкоштовний пакет послуг.

Але важливо зазначити, що породілля може обирати пологовий будинок, а не конкретного лікаря для пологів.

Вагітна може самостійно звернутися до лікаря акушера-гінеколога, і для цього не потрібно направлення.

Чи потрібно платити за пологи

Серед послуг, які надаються вагітній безкоштовно за Програмою медичних гарантій, є такі: