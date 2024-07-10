Какие гарантии имеют роженицы
Беременная имеет право свободно выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах.
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Это более 300 заведений по всей стране. Оплачивать услуги медицинской помощи при родах не нужно.
Но важно отметить, что роженица может выбирать роддом, а не конкретного врача для родов.
Беременная может самостоятельно обратиться к врачу акушеру-гинекологу, и для этого не нужно направление.
Нужно ли платить за роды
Среди услуг, которые предоставляются беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть такие:
- медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
- партнерские роды;
- ведение неосложненных и осложненных родов;
- проведение ургентного или планового кесарева сечения;
- мониторинг состояния роженицы и плода;
- снижение ощущения боли – эпидуральная анальгезия и другие методы;
- анестезиологическое обеспечение;
- лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
- консультирование врачами других специальностей;
- проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
- пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;
- прививки для младенца;
- консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
- оказание психологической поддержки;
- питание в условиях стационара и тому подобное.