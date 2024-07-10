Какие гарантии имеют роженицы

Беременная имеет право свободно выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах.

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Это более 300 заведений по всей стране. Оплачивать услуги медицинской помощи при родах не нужно.

Но важно отметить, что роженица может выбирать роддом, а не конкретного врача для родов.

Беременная может самостоятельно обратиться к врачу акушеру-гинекологу, и для этого не нужно направление.

Нужно ли платить за роды

Среди услуг, которые предоставляются беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть такие:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
  • партнерские роды;
  • ведение неосложненных и осложненных родов;
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения;
  • мониторинг состояния роженицы и плода;
  • снижение ощущения боли – эпидуральная анальгезия и другие методы;
  • анестезиологическое обеспечение;
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
  • консультирование врачами других специальностей;
  • проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
  • пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;
  • прививки для младенца;
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
  • оказание психологической поддержки;
  • питание в условиях стационара и тому подобное.