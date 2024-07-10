Какие гарантии имеют роженицы

Беременная имеет право свободно выбирать роддом среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах.

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Это более 300 заведений по всей стране. Оплачивать услуги медицинской помощи при родах не нужно.

Заметьте! Все необходимое – лекарства, медицинские изделия и все необходимые манипуляции – входит в бесплатный пакет услуг.

Но важно отметить, что роженица может выбирать роддом, а не конкретного врача для родов.

Беременная может самостоятельно обратиться к врачу акушеру-гинекологу, и для этого не нужно направление.

Нужно ли платить за роды

Среди услуг, которые предоставляются беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, есть такие: