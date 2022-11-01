Изменения с 1 ноября

Закон №2600 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении операций с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем с изменениями, принятыми до этого, предусматривает увеличение налога с продажи объектов недвижимости на первичном рынке и изменение схемы расчета НДС.

Читайте также Некоторые тарифы возрастут, подорожает загранпаспорт, новые правила ПДД: изменения с 1 ноября

Закон №2600 предусматривает следующие изменения с 1 ноября:

Ставка налога с дохода от продаж будет составлять 18% + 1,5% военный сбор;

Доход от таких продаж может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы по приобретению объекта недвижимости. В таком случае доход лица будет считаться как цена продажи или оценочная стоимость недвижимости минус затраты на его приобретение.

Эксперт по рынку недвижимости отмечает, что непосредственно с ноября вряд ли что-то изменится, ведь законопроект был принят в рамках закона о защите прав инвесторов "также известный закон за последний период".

Юрий Пита Президент ассоциации недвижимости Украины На сегодняшний день я не очень понимаю, кто будет контролировать уплату налога (18% – 24 канал). Потому что договоры, как правило, заключались не в нотариальной форме и когда идет отчуждение прав другому инвестору там, в принципе, нет такой функции контроля, чтобы этот закон выполнялся. Потому, как будет сейчас обеспечено его выполнение, не очень понятно. К тому же никаких разъясняющих материалов не было.

Как налог в 18% повлияет на цену недвижимости

Эксперт по рынку недвижимости объясняет, что если говорить в краткосрочной перспективе – ноябрь месяц, то вряд ли новый налог повлияет на цену новостроек, но в целом влияние почувствуется.

Потому что раньше инвестор не платил вообще никаких налогов, неважно, между разницей и продажей, или вообще от какого-то соблюденного дохода. Поэтому не было таких расходов, это было интересно инвестору, это все же было выгодно. А на сегодня будут определенные расходы, если активно заработает этот закон,

– рассказывает Пита.

Также он добавляет, что по другому закону все договоры должны быть нотариально удостоверены. Нотариус явно будет контролировать уплату этих налогов, как сейчас происходит на вторичном рынке. Тогда уже нельзя будет избежать, как говорится, не уплаты такого налога и эта разница будет прослеживаться – 18%.

Можно посчитать, если приобрел там, к примеру, за миллион недвижимость, а продают через год за два миллиона, то с одного миллиона должны оплатить 18%, а это 180 тысяч гривен. То есть это серьезный налог,

– подчеркивает президент Ассоциации.

Обратите внимание! По мнению эксперта, те, кто будет продавать квартиру в новостройке до трех лет после покупки, могут занижать оценку стоимости недвижимости, как это происходит на вторичном рынке. "Будет оценочная стоимость, поэтому занизить доходы не выйду, если оценка будет достаточно рыночная, то платить нужно будет с оценочной стоимости. Даже если договорная будет меньше оценочной", — объясняет он.

Стоит ли украинцам волноваться из-за нового налога

Пита добавляет, что это приведет к увеличению расходов у продавцов, то есть покупающих и практически сразу продающих.

Но прежде всего это повлияет на того, для кого это был бизнес. Кто покупал и продавал через год максимум и зарабатывали на этом определенную маржу как доход. А те, кто будет покупать для себя, не будет платить никаких налогов. Они ведь покупают, строят и дальше живут там более трех лет. Поэтому потом продают уже, как обычный объект недвижимости, так что вопрос этого налога не возникает,

– объясняет Пита.

То есть налог касается так называемых перекупов, которые покупают недвижимость на этапе котлована, а затем продают максимально построенный объект и на этом зарабатывают свою прибыль. Так что этот закон повлияет на таких инвесторов, ведь они будут считать, на сколько выгодно будет вкладывать свои средства.

Актуальны ли изменения и новый налог сейчас

Эксперт по рынку недвижимости отмечает, что, по его мнению, закон №2600 сейчас не актуален. Ведь рынок находится в достаточно не в активном состоянии. Так что считает, что его можно было бы отсрочить.

Как правило, на растущих рынках налоги вводятся, это еще можно понять, а на рынке, который не растет сейчас, дополнительная нагрузка – это не в пользу рынка сегодня,

– считает он.

Повлияют ли изменения по НДС на цену

Пита подчеркивает, что в целом изменение в отношении НДС девелоперы (застройщики) определяют как положительные. То есть метод и механизм учета этого налога лучше, чем был до этого.

Здесь я понимаю, что с точки зрения бухгалтерского учета этот порядок будет лучше, чем был раньше. Вводится кассовый метод – это будет полезно. То есть на стоимость оно никак не повлияет, а с точки зрения удобства финансового и налогового учета почувствуется,

– делится эксперт.

Также президент Ассоциации недвижимости рассказывает, что ранее НДС также был на первичном рынке, его никто не отменял, просто он иначе считался и учитывался.

Следовательно, НДС никак не влияет, а 18%, в принципе, будет влиять на цены на первичном рынке недвижимости. Возможно, не прямо в ноябре, но это будут дополнительные расходы для инвестора,

– резюмирует Пита.

Не изменяющий закон №2600: