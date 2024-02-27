Биткоин продолжает дорожать

Во время торгов во вторник, 27 февраля, курс биткоина вырос до 57 231 доллара за монету, по данным одной из крупнейших криптобирж в Европе с украинскими корнями WhiteBIT. Рыночная капитализация криптовалюты сейчас составляет более 1 триллиона долларов.

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За последние 24 часа цифровая монета подорожала на 9,53%. Также стоит добавить, что предыдущий исторический максимум биткоина зафиксировали в ноябре 2021 года на уровне почти 69 тысяч долларов за монету.

Напомним, что биткоин не впервые тестирует важные максимумы в феврале. В частности, в середине месяца стоимость биткоина впервые с декабря 2021 года пересекла отметку в 51 тысячу долларов за монету и снова достигла капитализации более чем на 1 триллион долларов.