Біткойн продовжує дорожчати

Під час торгів у вівторок, 27 лютого, курс біткойна зріс до 57 231 долара за монету, за даними однієї із найбільших криптобірж у Європі з українським корінням WhiteBIT. Ринкова капіталізація криптовалюти наразі становить понад 1 трильйон доларів.

Читайте також Курсовий штиль: офіційний долар за останню добу майже не змінився

За останні 24 години цифрова монета подорожчала на 9,53%. Також варто додати, що попередній історичний максимум біткойна зафіксували у листопаді 2021 року на рівні майже 69 тисяч доларів за монету.

Нагадаємо, що біткойн не вперше тестує важливі максимуми у лютому. Зокрема, у середині місяця вартість біткойна вперше з грудня 2021 року перетнула позначку у 51 тисячу доларів за монету та знову досягла капіталізації на понад 1 трильйон доларів.