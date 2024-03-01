Напомним, что Сальвадор стал первой страной в мире, которая легализовала криптовалюту на государственном уровне. То есть с 2021 года цифровая монета является законным платежным средством в стране.

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Реакция лидера Сальвадора на подорожание биткоина

Активным сторонником идеи о легализации биткоина был и остается президент Сальвадора Наиб Букеле. Он также прокомментировал последний рост курса цифровой монеты. Для этого он использовал социальную сеть X (ранее Twitter).

В частности, он заявил что прибыль Сальвадора от инвестиций в биткоин составляет 40% или примерно 41,6 миллиона долларов. По его словам, расчет проводят только на основе "рыночных приобретений".

К теме! На данный момент Сальвадор владеет 2381 биткоином. Стоимость монет составляет 149,1 миллиона долларов, по данным Buy Bitcoin Worldwide.

Политик также раскритиковал всех, кто распространял информацию о приблизительных потерях Сальвадора, когда цена биткоина была низкой. Наиб Букеле добавил, что пока страна не планирует продавать цифровые монеты.