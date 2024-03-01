Нагадаємо, що Сальвадор став першою країною у світі, яка легалізувала криптовалюту на державному рівні. Тобто з 2021 року цифрова монета є законним платіжним засобом у країні.

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Реакція лідера Сальвадору на подорожчання біткойна

Активним прихильником ідеї про легалізацію біткойна був і залишається президент Сальвадору Наїб Букеле. Він також прокоментував останнє зростання курсу цифрової монети. Для цього він використав соціальну мережу X (раніше Twitter).

Зокрема, він заявив що прибуток Сальвадору від інвестицій у біткойн становить 40% або приблизно 41,6 мільйона доларів. За його словами, розрахунок проводять лише на основі "ринкових придбань".

До теми! На цю мить Сальвадор володіє 2381 біткойном. Вартість монет становить 149,1 мільйона доларів, за даними Buy Bitcoin Worldwide.

Політик також розкритикував усіх, хто розповсюджував інформацію про приблизні втрати Сальвадору, коли ціна біткойна була низькою. Наїб Букеле додав, що наразі країна не планує продавати цифрові монети.