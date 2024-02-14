Какого уровня достиг индекс жадности
Стоимость биткоина выросла до 50 тысяч долларов. Одновременно с этим увеличился криптовалютный индекс страха и жадности.
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Это значение самое высокое с осени 2021 года. Сейчас индекс страха и жадности составляет 79 пунктов.
Каким раньше был этот индекс
Последние несколько лет этот индекс имел значение не более 70 пунктов. А вот уже с прошлогодней осени участники рынка начали демонстрировать все более позитивные настроения. Соответственно, показатель индекса начал расти.
Состояние индекса страха и жадности сейчас/alternative.me
Понимаем, что восстановление крипторынка побудило его участников к значительной активности. По состоянию на сейчас, согласно данным CoinGecko, рыночная капитализация биткоина уже приближается к 1 триллиону долларов.