Какого уровня достиг индекс жадности

Стоимость биткоина выросла до 50 тысяч долларов. Одновременно с этим увеличился криптовалютный индекс страха и жадности.

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Это значение самое высокое с осени 2021 года. Сейчас индекс страха и жадности составляет 79 пунктов.

Справка Криптовалютный индекс страха и жадности – это специальный инструмент, который определяет настроения пользователей на рынке, в частности именно уровень эмоций страха и жадности. Значения на шкале варьируются от 0 до 100.

Каким раньше был этот индекс

Последние несколько лет этот индекс имел значение не более 70 пунктов. А вот уже с прошлогодней осени участники рынка начали демонстрировать все более позитивные настроения. Соответственно, показатель индекса начал расти.



Состояние индекса страха и жадности сейчас/alternative.me

Понимаем, что восстановление крипторынка побудило его участников к значительной активности. По состоянию на сейчас, согласно данным CoinGecko, рыночная капитализация биткоина уже приближается к 1 триллиону долларов.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.