Якого рівня досяг індекс жадібності

Вартість біткоїна зросла до 50 тисяч доларів. Одночасно з цим збільшився криптовалютний індекс страху та жадібності.

Читайте також Одноразова допомога від держави: як пораненому військовому її отримати

Це значення найвище з осені 2021 року. Зараз індекс страху та жадібності складає 79 пунктів.

Довідка Криптовалютний індекс страху та жадібності – це спеціальний інструмент, який визначає настрої користувачів на ринку, зокрема саме рівень емоцій страху та жадібності. Значення на шкалі варіюються від 0 до 100.

Яким раніше був цей індекс

Останні декілька років цей індекс мав значення не більш як 70 пунктів. А от уже з тогорічної осені учасники ринку почали демонструвати усе позитивніші настрої. Відповідно, показник індексу почав зростати.



Стан індексу страху та жадібності зараз/alternative.me

Розуміємо, що відновлення крипторинку спонукало його учасників до значної активності. Станом на тепер, відповідно до даних CoinGecko, ринкова капіталізація біткоїна уже наближається до 1 трильйона доларів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.