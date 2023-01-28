Света дают меньше, а платежка все больше: в чем дело
Эксперт Олег Попенко отметил, что экономить электроэнергию, когда есть постоянные отключения, очень тяжело. Это даже приводит к тому, что люди потребляют света больше, чем если бы это было без отключений.
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Дело в том, что в момент, когда свет подают, массово включают все приборы и параллельно заряжают все гаджеты.
Выходит так, что фактически есть отключение у бытовых потребителей и по факту они вроде как должны во время отключений не потреблять электроэнергию, но получается так, что как раз в тот момент, когда населению подают электроэнергию и они включают все приборы, они больше потребляют.
Кстати, больше всего из электроприборов в доме потребляет электроплита, а также фен, утюг и электрочайник. Даже стиральная машина "ест" меньше.
Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала
Как экономить электроэнергию
Специалист по энергоэффективности Владимир Кузьменко отметил, что в экономии главное – системность и желание.
Ваша семья – это маленькое предприятие, то, как известно, на каждом современном предприятии есть определенные стандарты и законы. Начните создавать такие стандарты на дому. Попытайтесь, чтобы культура экономии стала вашим внутренним семейным стандартом и хорошим примером для других. Именно с таких организационных методов и начинаются возможности, а впоследствии и реальные цифры сэкономленных средств для вашей семьи и страны в целом.
– добавил специалист.
- Пересмотрите свои привычки;
К примеру, выключайте дома приборы и освещение каждый раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Также возьмите за привычку выключать приборы, которыми вы не пользуетесь постоянно. Даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может "нагореть" несколько киловатт.
- Используйте технику с "эко" режимом;
Такой режим действительно экономит деньги вашей семьи. Привычка использовать технику на таких "средних" и экономичных режимах еще и продлит срок ее службы.
- Начните экономить в форме игры или квеста;
Задайте себе цель потреблять в следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой.
- Купите LED лампы;
Лампы старого образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. Вот эта дополнительная энергия на нагрев – именно то, за что мы переплачиваем. Поэтому сфера использования ламп накаливания остается достаточно ограниченной.
– объясняет собеседник.
Меньше воды – меньше света
Важно помнить, что если уменьшить потребление воды, то таким образом можно снизить и нагрузку на нашу энергосистему.
Я не предлагаю людям ходить в грязном, есть холодную еду и не мыться, но я призываю рационально использовать воду. Если это будет делать большая часть людей, то это в свою очередь поможет снизить нагрузку на нашу энергетическую систему, то эффект будет ощутимым.
По словам эксперта, среднее домохозяйство может сэкономить около 100–150 киловатт только, если постоянно не включать теплую и горячую воду. Это касается и проточных электронагревателей, которые устанавливаются непосредственно для подогрева воды в кране.
Что следует делать для уменьшения платежки за воду
- Если ваша стиральная машина не полностью загружена, она будет использовать больше воды, чем обычно. Стирайте только с максимально загруженным барабаном.
- Интересно, что протекающий унитаз может тратить около 72 000 литров воды в год, а кран – до 6 000 литров в месяц. Поэтому рекомендуем проверять на исправность всю сантехнику.
- Экономная сантехника, как унитаз с двумя видами смыва, может сохранить вашей семье из 3 человек до 15 литров воды в день.
- Попытайтесь принимать душ быстрее. Таким образом, за месяц вы сможете сэкономить до 500 литров воды.
- Если чистите зубы или моете посуду, не оставляйте кран открытым. Так удастся сэкономить сотни литров воды – именно столько уйдет в канализацию за 3 минуты.
- Кстати, краны с распылителем в ванной и на кухне смоют мыло не хуже обычного крана. А при этом потратится воды в разы меньше.
Как экономить на использовании воды / Инфографика 24 Канала
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За отопление можно тоже меньше платить: как это сделать
Глава правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский советует начать экономию на тепле с урегулирования собственного котла.
В квартирах, имеющих личное отопление, подачу тепла можно подстроить под графики отключений электроэнергии и так экономить. К примеру, когда дают свет, нужно включить котел хотя бы на час для того, чтобы прогреть квартиру. Впоследствии котел можно поставить на экорежим.
В квартирах с централизованным отоплением такие маневры невозможны.
- Плотно одеваясь вы тоже экономите собственное тепло и меньше нуждаетесь в наружном.
- Чтобы не отапливать сразу две комнаты, кухню можно отапливать без использования батарей, то есть больше готовя на газовой плите.
- В спальне кровать можно прогревать грелками или бутылками с горячей водой, положив их под одеяло.
- Утеплите дом, прежде всего окна и двери. Если средств на пластиковые нет, не забывайте о пленочных вставках.
- Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, а, соответственно, снизит платежки.
- С помощью терморегулятора можно регулировать подачу теплоносителя в батарею.
Как сэкономить платежку за тепло / Инфографика 24 Канала