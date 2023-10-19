Великобритания лидер Европы по криптоэкономике
На глобальном рынке Британию смогли обойти только США и Индию. Регион Центральной, Северной и Западной Европы (CNWE), куда собственно и входит страна, является второй по объемам подобных транзакций по территории. Ее доля составляет 17,6%, а суммарная стоимость – 1 триллион долларов.
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Также среди ведущих стран этого региона есть:
- Германия;
- Испания;
- Франция;
- Нидерланды;
- Италия.
Наиболее популярной услугой среди пользователей стали сервисы DeFi – 54,8%.
Основатель и CEO биткойн-биржи Solidi Джейми Макнот рассказал, что британцы обычно ищут в этой сфере замену низкой доходности сбережений и традиционных инвестиций. Именно после падения NFT британцы обратили внимание на биткойн и Ethereum, а также менее известные криптовалюты XRP, Cardano и Solana.
Какие страны больше всего инвестируют в майнинг
Традиционно лидерами майнинга остаются США – 38% и Китае – 21%. Однако это скорее связано с численностью населения, чем с содействием государства.
А вот лидерами майнинга, которые поддерживают этот процесс:
- Оман;
- ОАЭ;
- Сальвадор;
- Бутан.