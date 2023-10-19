Велика Британія лідер Європи з криптоекономіки

На глобальному ринку Британію змогли обійти лише США та Індія. Натомість регіон Центральної, Північної та Західної Європи (CNWE), куди власне і входить країна, є другою за обсягами подібних транзакцій територією. Її частка складає 17,6%, а сумарна вартість – 1 трильйон доларів.

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Також серед провідних країн цього регіону є:

Німеччина;

Іспанія;

Франція;

Нідерланди;

Італія.

Найпопулярнішою послугою серед користувачів стали сервіси DeFi – 54,8%.

Засновник та CEO біткойн-біржі Solidi Джеймі Макнот розповів, що британці зазвичай шукають у цій сфері заміну низької прибутковості заощаджень та традиційних інвестицій. Саме після падіння NFT британці звернули увагу на біткойн та Ethereum, а також менш відомі криптовалюти XRP, Cardano та Solana.

Які країни найбільше інвестують у майнінг

Традиційно лідерами майнінгу залишаються США – 38% та Китаї – 21%. Проте це радше пов'язано з чисельністю населення ніж зі сприянням держави.

А от лідерами майнінгу, які підтримують цей процес є:

Оман;

ОАЕ;

Сальвадор;

Бутан.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.