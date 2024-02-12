Сколько крипты задекларировали чиновники

Украинские чиновники подали 1 428 деклараций с криптовалютными активами в 2022 году, тогда как в 2021 году эта цифра составила – 788.

Читайте также Курс крипты: за сколько можно сейчас купить монеты

Распределение самых популярных коинов в 2022 году такое:

  • Bitcoin – 816 – 9,7%;
  • Ethereum – 624 – 7,4%;
  • Tether – 490 – 5,8%;
  • Ripple – 284 – 3,4%;
  • ШИБА – 278 – 3,3%;
  • Cardano – 246 – 2,9%;
  • Солана – 226 – 2,7%;
  • РЯДОМ – 193 – 2,3%;
  • Полкадот (ДОТ) – 190 – 2,3%;
  • Terra LUNA – 184 – 2,2%;
  • Другие – 4 848 – 57,9%.

Кто из чиновников задекларировал больше всего

В 2022 году больше всего биткойнов задекларировал депутат Одесского облсовета Кузькевич Никита Дмитриевич – 121 ВТС или более 195 миллионов гривен в эквиваленте.

Далее рейтинг таков:

  • Иванов Иван – Полесская таможня Гостаможслужбы – Первый заместитель начальника таможни – 102;
  • Кизляр Александр – Хмельницкий районный совет – Депутат – 100;
  • Бондаренко Олег – Управление делами аппарата ВРУ – Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования – 80;
  • Кучер Алексей – Государственная регуляторная служба Украины – Председатель – 77.