Сколько крипты задекларировали чиновники
Украинские чиновники подали 1 428 деклараций с криптовалютными активами в 2022 году, тогда как в 2021 году эта цифра составила – 788.
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Распределение самых популярных коинов в 2022 году такое:
- Bitcoin – 816 – 9,7%;
- Ethereum – 624 – 7,4%;
- Tether – 490 – 5,8%;
- Ripple – 284 – 3,4%;
- ШИБА – 278 – 3,3%;
- Cardano – 246 – 2,9%;
- Солана – 226 – 2,7%;
- РЯДОМ – 193 – 2,3%;
- Полкадот (ДОТ) – 190 – 2,3%;
- Terra LUNA – 184 – 2,2%;
- Другие – 4 848 – 57,9%.
Кто из чиновников задекларировал больше всего
В 2022 году больше всего биткойнов задекларировал депутат Одесского облсовета Кузькевич Никита Дмитриевич – 121 ВТС или более 195 миллионов гривен в эквиваленте.
Далее рейтинг таков:
- Иванов Иван – Полесская таможня Гостаможслужбы – Первый заместитель начальника таможни – 102;
- Кизляр Александр – Хмельницкий районный совет – Депутат – 100;
- Бондаренко Олег – Управление делами аппарата ВРУ – Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования – 80;
- Кучер Алексей – Государственная регуляторная служба Украины – Председатель – 77.