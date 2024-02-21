Интерес к биткойну растет

Наибольший рост интереса был замечен среди людей старше 55 лет – у них лояльность к биткоину возросла.

Читайте также Биткойн продолжает стремительно расти в цене: сколько стоит крипта сейчас

Настроения заметно изменились. Мы вступили в фазу нового оптимизма и роста,

– сказал генеральный директор Independent Reserve Адриан Пшелозни.

Около 19% опрошенных, если бы была возможность, инвестировали бы в спотовый биткойн-фонд, который котируется на Австралийской бирже ценных бумаг (ASX). Наибольший интерес замечен среди лиц в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и от 35 до 44 лет (30%).

Около трети опрошенных изъявили желание инвестировать в биткойн в долгосрочной перспективе через самоуправляемый пенсионный фонд. Однако мнения относительно доступа к монете разделились, некоторые хотят получить его через криптобиржу, а кто-то – через ETF.

В Австралии общий уровень владения биткойнами и криптовалютами в целом вырос до 27,5% с 2022 по 2024 год. Наибольший сдвиг произошел среди людей в возрасте 55 – 65 лет и старше, где рост составил соответственно 128% и 200%.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.