Інтерес до біткойна зростає

Найбільше зростання інтересу було помічено серед людей старших ніж 55 років – у них лояльність до біткойна зросла.

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Настрої помітно змінились. Ми вступили у фазу нового оптимізму та зростання,

– сказав генеральний директор Independent Reserve Адріан Пшелозні.

Близько 19% опитаних, якби була можливість, інвестували б у спотовий біткойн-фонд, який котирується на Австралійській біржі цінних паперів (ASX). Найбільший інтерес помічений серед осіб віком від 25 до 34 років (29%) і від 35 до 44 років (30%).

Десь третина опитаних виявили бажання інвестувати у біткойн у довгостроковій перспективі через самоврядний пенсійний фонд. Проте думки щодо доступу до монети розділилися, дехто хоче отримати його через криптобіржу, а хтось – через ETF.

У Австралії загальний рівень володіння біткойнами та криптовалютами в цілому зріс до 27,5% з 2022 по 2024 рік. Найбільше зрушення відбулося серед людей віком 55 – 65 років і старше, де зростання становило відповідно 128% та 200%.

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