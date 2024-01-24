Что уже известно

Несколько компаний обеспокоены последствиями этих событий. Например, Tesla планирует на две недели остановить производство на немецком заводе из-за задержек с поставками, а вот Volvocar AB остановит на три дня завод в Бельгии.

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Ритейлеры Tesco Plc, Marks&Spencer Group Plc и Next Plc спрогнозировали, что скоро могут вырасти цены для потребителей.

По меньшей мере 2300 кораблей идут по длинным обходным путям, чтобы избежать приступов хуситов в море. На этот маршрут обычно приходится более 12% мировой морской торговли. Центробанки предупреждают о всплеске инфляции, который может помешать понижению процентных ставок. Для многих компаний, особенно в Европе, это увеличивает время транзита, счета за фрахт и расходы по страхованию. Это заставляет аналитиков пересмотреть оценки прибылей компаний,

– написали в издании.

Обратите внимание! За последние 3 дня прогнозы доходов автопроизводителей снизились на 5%.

Однако грузоотправители оказались в плюсе от этой ситуации. Контейнерные тарифы на некоторых маршрутах выросли на 300%, а прогнозы доходов транзитных компаний, входящих в индекс MSCI Europe, снизились на 1,5%.

Lazard Freres Gestion сократил инвестиции в автомобильный сектор, поскольку считает, что тот пострадает больше всего от ситуации на Красном море. Также фонд избегает торговли из-за проблем с поставками.

Если это продлится еще один-два месяца, вы наверняка увидите некоторые предупреждения о прибыли, связанные с этим,

– говорится в материале.

Какие последствия могут быть

Если текущие расходы на контейнерные перевозки сохранятся, они могут привести к росту инфляции в Великобритании и ЕС в начале 2025 года. Однако с другой стороны, из-за такой ситуации растет состояние глобальных судоходных компаний, например:

AP Moller-Maersk A/S;

Hapag-Lloyd AG;

ZIM Integrated Shipping;

Mitsui OSK Lines Ltd.

Страховые компании тоже могут извлечь выгоду из-за повышения премий в десять раз на некоторых морских маршрутах.

Заметьте! Грузоотправитель Maersk получил множество положительных рекомендаций, а Bank of America удвоил оценку его прибыли на 2024 год.

Длительные перебои в поставках могут повлиять на мировые бренды Nike Inc., Adidas AG и Capri Holdings Ltd. Пока что Tesla и Volvo Car – единственные среди автопроизводителей, объявивших об остановке заводов.