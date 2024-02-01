Какой будет ситуация на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 каналу, что в течение 5 – 11 февраля на валютном рынке сохранятся имеющиеся тенденции и основные факторы, формирующие курсовые показатели. Так на первом плане будет оставаться реализация стратегии НБУ по сохранению баланса между спросом и предложением.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Самым главным выразителем ситуации на рынке, как предыдущие 3 месяца, будут частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения: однако на межбанке такие изменения будут в пределах 0,2 гривны, а на наличном рынке до 0,3 – 0,5 гривен.

Лесовой считает, что на следующей неделе сохранится доминирование межбанка при курсообразовании на наличном рынке с добавлением незначительного процента комиссии финучреждений. Эта разница не превысит 0,6 гривны в комбанках и до 1 гривны в обменных пунктах.

Как изменится курс

Банкир прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанке разница не превысит 0,1 гривны. На наличном рынке этот показатель может составить до 0,5 гривен в комбанках и до 1 гривны в обменных пунктах.

Лесовой говорит, что главные стратегические факторы, на которых будет опираться регулятор, это решение вопроса макрофинансовой помощи Украине и разблокирование автомобильных границ с ЕС. Понимаем, что валовой финрезерв Украины сейчас достаточно мощный.

Однако, учитывая валютные интервенции, на которые ежемесячно тратится в среднем до 2,5 – 3 миллиардов долларов, он будет нуждаться в пополнении. Кроме того, в прошлом году макрофинансовая помощь составила около 50% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета.

Всего в течение следующей недели курсовые коридоры возможных изменений приобретут такие очертания: на безналичном рынке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро,

– прогнозирует Лесовой.

Таким образом, следующая неделя вряд ли принесет какие-то экстраординарные события. Валютный рынок остается достаточно прогнозируемым, а предпосылок для изменений имеющихся трендов нет.

Обратите внимание! По разным оценкам валовой финансовый резерв Украины сейчас достигает 40 миллиардов долларов.