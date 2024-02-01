Якою буде ситуація на валютному ринку

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 каналу, що впродовж 5 – 11 лютого на валютному ринку збережуться наявні тенденції та основні фактори, що формують курсові показники. Так на першому плані залишатиметься реалізація стратегії НБУ зі збереження балансу між попитом і пропозицією.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Найголовнішим виразником ситуації на ринку, як попередні 3 місяці, будуть часті зміни курсів, як у бік зростання, так і в бік зменшення: проте на міжбанку такі зміни будуть в межах 0,2 гривні, а на готівковому ринку до 0,3 – 0,5 гривень.

Лєсовий вважає, що на наступному тижні збережеться домінування міжбанку при курсоутворенні на готівковому ринку з додаванням незначного відсотка комісії фінустанов. Ця різниця не перевищить 0,6 гривні у комбанках і до 1 гривні в обмінних пунктах.

Як зміниться курс

Банкір прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку різниця не перевищить 0,1 гривні. На готівковому ринку цей показник може скласти до 0,5 гривень у комбанках та до 1 гривні в обмінних пунктах.

Лєсовий каже, що головні стратегічні фактори, на яких спиратиметься регулятор, це розв’язання питання макрофінансової допомоги Україні та розблокування автомобільних кордонів з ЄС. Розуміємо, що валовий фінрезерв України зараз досить потужний.

Однак, з огляду на валютні інтервенції, на які щомісяця витрачається в середньому до 2,5 – 3 мільярдів доларів, він потребуватиме поповнення. Крім того, торік макрофінансова допомога склала близько 50% всіх надходжень до загального фонду державного бюджету.

Загалом протягом наступного тижня курсові коридори можливих змін набудуть таких обрисів: на безготівковому ринку 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, а на готівковому ринку 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро,

– прогнозує Лєсовий.

Отже, наступний тиждень навряд чи принесе якісь екстраординарні події. Валютний ринок залишається досить прогнозованим, а передумов для змін наявних трендів немає.

Зверніть увагу! За різними оцінками валовий фінансовий резерв України зараз сягає 40 мільярдів доларів.