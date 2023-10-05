Сатоши Накамото высказался по поводу биткойна
Лицо под ником Satoshi Nakamoto заявило, что имеет целью изучить неисследованные аспекты биткойной сети, которые ранее не включили в White Рaper. Сейчас удачное время, чтобы представить новые возможности пользователям.
Читайте также Какая крипта вырастет в цене в 10 раз: эту цифровую валюту нужно покупать уже сейчас
Биткойн – это предикатная машина. В течение следующих месяцев мы будем исследовать различные аспекты, не четко описанные в документе. Все эти аспекты являются составляющими биткойна и важны. Некоторые из этих идей частично исследовались в первые годы, а сейчас пора экстраполировать их и объяснить,
– говорится в сообщении.
Однако пользователи сети не верят, что это сообщение действительно было написано настоящим создателем биткойна.
Кто на самом деле написал сообщение
Оказалось, что этот аккаунт принадлежит Энди Роу, являющемуся близким другом Крейга Райта. Еще в 2018 году он признался, что ведет эту страницу, куда добавляет цитаты настоящего Накамото.
Пользователи считают, что это вид информационного мошенничества, ведь создатель биткойна не имеет отношения к этой странице. Также сомнения вызывает то, что раньше она была верифицирована.