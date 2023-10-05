Сатоші Накамото висловився щодо біткойна
Особа під ніком Satoshi Nakamoto заявила, що має на меті вивчити недосліджені аспекти мережі біткойна, які раніше не включили в White Рaper. Нині вдалий час, щоб представити нові можливості користувачам.
Читайте також Яка крипта виросте в ціні у 10 разів: цю цифрову валюту потрібно купувати уже зараз
Біткойн — це предикатна машина. Протягом наступних місяців ми досліджуватимемо різні аспекти, які не були чітко описані в документі. Усі ці аспекти є складовими біткойна і є важливими. Деякі з цих ідей частково досліджувалися в перші роки, а зараз настав час екстраполювати їх та пояснити,
– йдеться у дописі.
Проте користувачі мережі не вірять, що цей допис справді був написаний справжнім творцем біткойна.
Хто насправді написав допис
Виявилося, що цей акаунт належить Енді Роу, який є близьким другом Крейга Райта. Ще у 2018 році він зізнався, що веде цю сторінку, куди додає цитати справжнього Накамото.
Користувачі вважають, що це є видом інформаційного шахрайства, адже творець біткойна не має відношення до цієї сторінки. Також сумніви викликає те, що раніше вона була верифікована.