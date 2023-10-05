Сатоші Накамото висловився щодо біткойна

Особа під ніком Satoshi Nakamoto заявила, що має на меті вивчити недосліджені аспекти мережі біткойна, які раніше не включили в White Рaper. Нині вдалий час, щоб представити нові можливості користувачам.

Читайте також Яка крипта виросте в ціні у 10 разів: цю цифрову валюту потрібно купувати уже зараз

Біткойн — це предикатна машина. Протягом наступних місяців ми досліджуватимемо різні аспекти, які не були чітко описані в документі. Усі ці аспекти є складовими біткойна і є важливими. Деякі з цих ідей частково досліджувалися в перші роки, а зараз настав час екстраполювати їх та пояснити,

– йдеться у дописі.

Проте користувачі мережі не вірять, що цей допис справді був написаний справжнім творцем біткойна.

Нагадаємо! Сатоші Накамото створив фундаментальні концепції, які лягли в основу біткойна та надихнули мільйони людей у всьому світі займатися дослідженнями та розробленням у цій сфері.

Хто насправді написав допис

Виявилося, що цей акаунт належить Енді Роу, який є близьким другом Крейга Райта. Ще у 2018 році він зізнався, що веде цю сторінку, куди додає цитати справжнього Накамото.

Зверніть увагу! Саме цей акаунт і був заново активований напередодні з анонсами нової важливої інформації, що не увійшла у White Paper.

Користувачі вважають, що це є видом інформаційного шахрайства, адже творець біткойна не має відношення до цієї сторінки. Також сумніви викликає те, що раніше вона була верифікована.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.