Поклонники крипты среди Нобелевских лауреатов

Несмотря на то, что значительное количество людей до сих пор с опаской относятся к криптовалюте, некоторые ученые наоборот выступают за переход к цифровым расчетам. Среди лауреатов Нобелевской премии также есть сторонники этого решения.

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Интересно, что оба деятеля не дожили до появления биткойна в 2009 году. Однако они предусмотрели такое развитие событий. Имена этих ученых:

Фридрих Гаек

Ученый был одним из представителей Австрийской экономической школы. Гаек считал, что деньги должны быть децентрализованы, то есть без контроля со стороны государства. Именно такое изменение должно приостановить обесценивание валюты. По мнению ученого, если внедрить децентрализацию, система сбережений будет работать гораздо эффективнее.

На тот момент Гаек рассматривал реализацию этой идеи через создание нового вида денег. Эта валюта должна быть полностью автономной.

Заметьте! Шифропанки, занимавшиеся созданием протокола при реализации биткойна, открыто говорили об использовании идей Гаека.

Милтон Фридман

Известный представитель Чикагской школы считал, что благодаря развитию интернета в будущем удастся создать такие деньги, которые не сможет регулировать и контролировать госаппарат. В 1999 году он описал, как, по его мнению, будет выглядеть эта система. Фридман смог предсказать развитие крипты, несмотря на то, что на тот момент цифровые возможности были гораздо меньше.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.