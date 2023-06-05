Новая информационная политика Кремля

В ходе беседы с латиноамериканскими журналистами одна из ее участниц рассказала: в регионе распространяется информация о сложных условиях проживания в Украине. В частности, повышении цен на бензин, удобрения и пищевые продукты.

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Президент же подчеркнул: это свидетельствует о реализации Россией ее новой информационной политики, суть которой заключается в продвижении месседжа, что в росте цен виновата только Украина. Однако на самом деле это результат действий Кремля.

Владимир Зеленский Президент Украины Люди должны знать, что ценовая политика, игры с демпингом цен на энергоресурсы, экспорт товаров – все это вызвано тем, что делает Россия . Даже не столько войной, которую Россия начала, а тем, что они в одностороннем решении блокируют те или иные транспортные и логистические пути.

Черное море заблокировано ване

Президент объяснил: Россия даже не скрывает того, что блокирует Черное море. Ведь делает это "военными кораблями под флагом Российской Федерации".

При этом блокируется экспорт не только агропродукции.

Все понимают, что Черное море заблокировал Путин. И там вопрос не только к агропродукции. Там вопросы по химии, к металлургии, к железной руде. Заблокированы полностью все коридоры,

– подчеркнул Президент.

Важно! В целом же этим летом эксперты прогнозируют значительные колебания среди цен как на продукты, так и топливо и электроэнергию.