Продление "транспортного безвиза"

Подписание этого документа означает, что и в дальнейшем грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и в обратном направлении не потребуют специальных разрешений как минимум до 30 июня 2025 года.

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Соглашение может быть автоматически продлено еще на полгода при молчаливом согласии всех сторон и отсутствии серьезных сбоев на автомобильном рынке перевозок.

После подписания соглашения в июне 2022 года Украина увеличила свой автомобильный экспорт в ЕС примерно на две трети по объему и на одну треть по стоимости. Более 300 тысяч дополнительных тонн товаров ежемесячно экспортируются в обоих направлениях. Соглашение увеличило торговый баланс ЕС с Украиной на 500 миллионов евро в месяц,

– заявила еврокомиссар.

Обратите внимание! "Транспортный безвиз" не только продлили, но и внесли определенные обновления. В частности, теперь транспортные операторы должны иметь лицензии на перевозку и маркировку грузовиков.

Подписание соглашения о продлении "транспортного безвиза" между ЕС и Украиной / Фото – София Назаренко для 24 Канала

Почему это важно для Украины

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что для Украины это соглашение является важным для выживания экономики и возможностью перевозки военной и гуманитарной помощи.

Я надеюсь, что через год 18 месяцев мы встретимся для подписания других документов, не только для продолжения временных решений этого соглашения. А для постоянного решения для либерализации перевозок между Украиной и государствами-членами ЕС,

– сказал Деркач.

Важно! До 24 февраля перевозки между Украиной и странами ЕС осуществлялись на основе фиксированного количества разрешений. В июне 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о либерализации грузовых перевозок, что позволило обеспечить постоянство перевозок ввиду разрушения логистических маршрутов из-за начала полномасштабной войны в Украине и отменило необходимость получать разрешения.