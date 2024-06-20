Продовження "транспортного безвізу"

Підписання цього документу означає, що і надалі вантажні автоперевезення з України до ЄС та у зворотному напрямку не потребуватимуть спеціальних дозволів щонайменше до 30 червня 2025 року.

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Угода може бути автоматично продовжена ще на пів року за мовчазною згодою всіх сторін та відсутністю серйозних збоїв на автомобільному ринку перевезень.

Після підписання угоди в червні 2022 року Україна збільшила свій автомобільний експорт до ЄС приблизно на дві треті за обсягом і на одну третю за вартістю. Понад 300 тисяч додаткових тонн товарів щомісяця експортуються в обох напрямках. Угода збільшила торговий баланс ЄС з Україною на 500 мільйонів євро на місяць,

– заявила єврокомісарка.

Зверніть увагу! "Транспортний безвіз" не тільки продовжили, а й внесли певні оновлення. Зокрема, тепер транспортні оператори повинні мати ліцензії на перевезення та маркування вантажівок.

Підписання угоди щодо продовження "транспортного безвізу" між ЄС та Україною / Фото – Софія Назаренко для 24 Каналу

Чому це важливо для України

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що для України ця угода є важливою для виживання економіки та можливістю перевезення військової й гуманітарної допомоги.

Я сподіваюсь, що через рік 18 місяців ми зустрінемось для підписання інших документів, не тільки для продовження тимчасових рішень цієї угоди. А для постійного рішення задля лібералізації перевезень між Україною та державами-членами ЄС,

– сказав Деркач.

Важливо! До 24 лютого перевезення між Україною та країнами ЄС здійснювалися на основі фіксованої кількості дозволів. У червні 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію вантажних перевезень, що дозволило забезпечити сталість перевезень зважаючи на руйнування логістичних маршрутів через початок повномасштабної війни в Україні та скасувало необхідність отримувати дозволи.