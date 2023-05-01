Экспорт электроэнергии Украиной

В апреле Украина экспортировала более 40 тысяч мегаватт-часов электроэнергии в Молдову.

В Польшу – 30,4 тысяч мегаватт-часов.

В Словакию – 19,2 тысячи мегаватт-часов.

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Экспорт электроэнергии в Молдову

Трейдеры постепенно увеличивали бронированную мощность сечения для экспорта электроэнергии в Молдову и в последние дни бронировали около 85 – 95% из 650 мегаватт-часов предложенной часовой пропускной способности.

На рынке утверждают, что большая часть поставленной в Молдову электроэнергии идет дальше в Румынию,

– говорится в сообщении.

Экспорт электроэнергии в Польшу

"ДТЭК Западэнерго" осуществляет экспорт в Польшу 1 800 мегаватт в сутки, бронируя для этого максимальную мощность пересечения - по 75 мегаватт на каждый час.

Экспорт электроэнергии в Словакию

Пересечение в Словакию, единственное оплачиваемое трейдерами из-за большого интереса к этому направлению и конкуренции на нем, делили:

"ДТЭК Западэнерго", что выкупало до 146 мегаватт из 200 мегаватт его часовой мощности;

"ДЭ Трейдинг" – около 50 мегаватт;

"ЭРУ Трейдинг", "Ле Трейдинг Украина", "ТЭС" и один раз госэнерготрейдер "ЭКУ", который выкупил 10 мегаватт в один час.

Куда Украина поставляет электроэнергию / Инфографика 24 Канала