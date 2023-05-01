Експорт електроенергії Україною
- У квітні Україна експортувала понад 40 тисяч мегават-годин електроенергії до Молдови.
- До Польщі – 30,4 тисячі мегават-годин.
- До Словаччини – 19,2 тисячі мегават-годин.
Актуально Доведеться, – в Міненерго анонсували підвищення тарифів на світло в Україні
- Експорт електроенергії у Молдову
Трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту електроенергії у Молдову й останніми днями бронювали близько 85 – 95% із 650 мегават-годин запропонованої годинної пропускної спроможності.
На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову електроенергія далі йде в Румунію,
– йдеться в повідомленні.
- Експорт електроенергії у Польщу
"ДТЕК Західенерго" здійснює експорт до Польщі 1 800 мегаватів на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину – по 75 мегаватів на кожну годину.
- Експорт електроенергії у Словаччину
Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили:
- "ДТЕК Західенерго", що викуповувало до 146 мегаватів із 200 мегаватів його годинної потужності;
- "ДЕ Трейдинг" – близько 50 мегаватів;
- "ЕРУ Трейдинг", "Ле Трейдінг Україна", "ТЕС" і один раз держенерготрейдер "ЕКУ", який викупив 10 мегаватів на одну годину.
Куди Україна постачає електроенергію / Інфографіка 24 Каналу