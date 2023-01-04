Выплаты одиноким матерям

Помощь одиноким матерям определяют как разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

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Максимальная помощь в течение января – декабря 2023 будет составлять:

на ребенка до 6 лет – 2 272 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в ЗВО) – 2 684 гривен.

Важно! Помощь на детей одиноким матерям назначается на каждого ребенка из месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 18-летнего возраста (если дети учатся по дневной форме в заведениях общей средней, профессиональной (профессионально-технической), профессионального высшего и высшего образования, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) включительно.

Кто имеет право на выплаты

Одинокие матери, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (мать) или запись об отце (мать) произведена в установленном порядке государственным органом регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

Вдова и вдовец с детьми, мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, брак между которыми был расторгнут до дня смерти, не получающих на них пенсию в случае потери кормильца или социальной пенсии.

Выплаты в условиях военного положения

В условиях военного времени, в Украине срок выплаты государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, продлевается на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены и выплачивается за полный месяц без обращения лица в компетентные органы.

Выплата пособия не останавливается, даже если получатель пропустил срок его просмотра. После завершения военного положения граждане должны обновить документы в течение месяца, чтобы продолжить помощь.

Обратите внимание! Если люди не обратились за помощью в течение 60 календарных дней, средства вернутся Минсоцполитики.

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