Выплаты одиноким матерям
Помощь одиноким матерям определяют как разницу между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.
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Максимальная помощь в течение января – декабря 2023 будет составлять:
- на ребенка до 6 лет – 2 272 гривен;
- на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
- на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в ЗВО) – 2 684 гривен.
Кто имеет право на выплаты
- Одинокие матери, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка (решении об усыновлении ребенка) отсутствует запись об отце (мать) или запись об отце (мать) произведена в установленном порядке государственным органом регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;
- Вдова и вдовец с детьми, мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, брак между которыми был расторгнут до дня смерти, не получающих на них пенсию в случае потери кормильца или социальной пенсии.
Выплаты в условиях военного положения
В условиях военного времени, в Украине срок выплаты государственной социальной помощи, которая была назначена ранее, продлевается на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены и выплачивается за полный месяц без обращения лица в компетентные органы.
Выплата пособия не останавливается, даже если получатель пропустил срок его просмотра. После завершения военного положения граждане должны обновить документы в течение месяца, чтобы продолжить помощь.
Как подать на соцпомощь
- Подать документы для получения помощи можно как по зарегистрированному, так и фактическому месту жительства.
- Для получения такой помощи следует обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг с необходимыми документами.
- Больше информации о том, почему могут отказать и ознакомиться со списком нужных документов можно ознакомиться здесь.