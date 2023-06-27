Польский рынок вызвал интерес криптобиржи из-за чрезвычайно развитой экосистемы цифровых активов и благоприятных регуляторных условий. К тому же, согласно результатам последних опросов, 77% поляков утверждают, что знают, что такое криптовалюта. Около 10% поляков заявляют, что у них есть виртуальные деньги, а каждый третий верит, что будет ими расплачиваться в будущем. В связи с этим Польша отличается от других стран Европы.

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Криптобиржа WhiteBIT откроет немало возможностей для жителей Польши

WhiteBIT стремится показать людям, проживающим в Польше, возможности криптотехнологий с помощью легкой в использовании платформы, функционал которой не ограничивается торговлей. Пользователи могут осуществлять мгновенные транзакции в любую точку мира, переводить средства своим близким или пассивно зарабатывать от 1,35% в месяц благодаря инструменту "Криптодепозит". Также на криптобирже нет ограничений по объему снятия средств.

На бирже уже доступен польский злотый (PLN) и еще 9 государственных валют, более 350 торговых пар и 270 активов.

Глобальная цель и миссия нашей компании – добиться массового внедрения технологий блокчейн и увеличить криптовалютное сообщество в мире. Будущее человечества по цифровым технологиям, в том числе блокчейном. Это то, во что мы верим и что придерживаемся, – подчеркнул Владимир Носов.

"Выход на рынок Польши – это логический шаг развития не только WhiteBIT, но и криптовалютного сообщества в целом. Здесь есть большой общественный запрос на внедрение и использование блокчейн-технологий, есть заинтересованность и поддержка со стороны государства и банковского сектора, и главное – благоприятные условия для их развития. Мы выходим на польский рынок, чтобы пользователи могли воспользоваться преимуществами платформы и широкой экосистемы наших проектов. Мы хотим задать новый уровень в криптоиндустрии в Польше, следуя нашему DNA – You set the level", – добавил он.

WhiteBIT уже на мировом рынке

Криптобиржа WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. В настоящее время WhiteBIT имеет более 4 миллионов зарегистрированных клиентов по всему миру. А одним из ключевых приоритетов биржи является безопасность средств и личных данных клиентов.

WhiteBIT входит в тройку самых безопасных криптовалютных бирж, согласно рейтингам CER.live. Независимый аудит, проведенный компанией Hacken, присвоил WhiteBIT престижный рейтинг AAA, что сделало ее второй самой безопасной биржей в мире.

К слову, в настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более 2,5 миллиарда долларов.

Больше о функционале и возможностях биржи WhiteBIT можно узнать на самой платформе.